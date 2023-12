Reprodução Ludmilla conta bastidores do encontro com Beyoncé: 'Tentando digerir'

A cantora Ludmilla fez uma transmissão ao vivo nesta sexta-feira (22) e contou os bastidores do encontro dela com Beyoncé realizado na última quinta-feira (21), em Salvador, na Bahia.

A artista carioca foi uma das poucas pessoas que tiveram contato direto com a cantora norte-americana e afirmou ter realizado um sonho. "Tentando digerir tudo", declarou, agradecendo pelos fãs que mandaram mensagem para ela.

"Eu não posso falar muito, mas foi um dia muito mágico, foi muito lindo. Ela é incrível. Ela é humana e maravilhosa. A luz que vem dela preenche o lugar. Ela é tão fofa. Foi tão mágico, foi tão lindo. Foi muito bom. Eu fiquei fazendo carinho na mão dela", relembrou, ainda empolgada com o encontro.

Ludmilla confessou que não pode dar mais detalhes do encontro, mas enfatizou que fará um pôster da foto das duas.

"Ludmilla in the house começou bem! Simplesmente, a rainha da música mundial. Eu cheguei no camarim... ai, eu não posso falar, mas foi muito bom. Eu não tô com a foto ainda, mas vou receber. Quando eu receber, vou fazer um pôster e vou pendurar na porta da minha casa", completou.