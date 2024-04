Reprodução X, antigo Twitter - 20.4.2024 Belo chora durante primeiro show após separação

O cantor Belo , de 49 anos, ficou aos prantos durante o show que fez na última sexta-feira (19), no Allianz Parque, em São Paulo. Esta é a primeira apresentação dele desde a separação de Gracyanne Barbosa , que o traiu com um personal trainer que conheceu em uma academia.





O artista, que está se mudando da casa em que morava com a influenciadora fitness , não segurou às lágrimas ao cantar a música "Reinventar" . Com letra e melodia romântica, a canção é uma das mais conhecidas do músico e aborda o recomeço de uma relação amorosa.

Veja o momento em que Belo se emociona e chora:

Todo corno chora ouvindo músicas do Belo. E Belo depois de se corno? Chora ouvindo ele mesmo cantando as próprias músicas. Um novo paradoxo se formou no país.



Como tankar belo chorando por Graciane. pic.twitter.com/sXn5HiLhas — Wagner Diniz (@Wagner_Diniz) April 20, 2024 $





O que a música conta?

"Não aceito a decisão do teu coração em partir. Sem tua metade, sou tão imperfeito. Tudo tem um jeito, coração. Sei que a gente pode sorrir. Juro que vou me conter, juro nunca mais errar, como eu quero te mostrar o milagre do amor, você me fez mudar", diz um trecho da composição.

"Recomeçar, sem me esconder. Atrás de um ditador existe um grande amor. Eu sempre fui apaixonado por você. Reinventar, resplandecer, o que não apagou, em mim, nada mudou. Eu sei que o sonho ainda pode acontecer", acrescenta o refrão.

Separação

Na quinta-feira (18), Belo e Gracyanne anunciaram que estavam separados . O ex-casal estava junto há 15 anos. A influenciadora fitness, no entanto, não descarta uma reconciliação entre os dois . Além disso, Belo se mudou da casa em que morava com a então esposa.





