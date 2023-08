Reprodução/SBT - 22.08.2023 Silvana Taques vive polêmica com filha, Larissa Manoela





Em meio à polêmica financeira com Larissa Manoela, Silvana Taques foi acusada de cometer intolerância religiosa. Os comentários na web surgiram após uma suposta nova mensagem da mãe da atriz vir à tona, em que ela menciona uma "família macumbeira" ao se referir a André Luiz Frambach, noivo da filha.



A mensagem aparece na sequência das ofensas enviadas por Silvana após o recado que recebeu de Larissa no último Natal, em que ela manda a filha "ir à merd*" . "Esqueci de te desejar. Que você tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira", afirmou Taques no conteúdo, divulgado pelo colunista Lucas Pasin.

André e a família seguem o espiritismo e a religião do ator já foi apontada em rumores como um dos motivos dos atritos do noivo de Manoela com familiares da atriz. Nas redes sociais, internautas criticaram a suposta declaração de Silvana.





"Essa confusão com a Larissa Manoela escalou de golpe financeiro à intolerância religiosa", avaliou uma pessoa no Twitter. "Vai ser difícil manter a imagem de injustiçada pela filha depois de tantas coisas. Maus tratos a filha, aos animais da filha, intolerância religiosa e por aí vai", comentou outra no Instagram, em meio à entrevista de Taques no SBT, em que ela negou as acusações de Larissa.

"Está cada vez pior", opinou um internauta. "Chocada! Além de todos os crimes, vem aí a intolerância religiosa", avaliou mais um. "Falta de respeito, intolerância religiosa é crime", comentou outra.





+ Assista abaixo ao “Ponto iG”, programa com o resumo semanal dos assuntos em alta: