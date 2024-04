Reprodução/Globo Davi faz história como o homem mais jovem a vencer o BBB; veja ranking

Na terça-feira (17), Davi foi coroado o vencedor do BBB 24. A conquista do brother acabou entrando para a história do programa.

Aos 21 anos, o baiano se tornou o homem mais jovem a ganhar o reality da Globo. No ranking geral, ele aparece em 4º lugar.





Munik, a vencedora do BBB 16, é quem lidera a lista. Na época, ela tinha 19 anos. A segunda mais velha é Emilly Araújo, do BBB 17, com 20 anos.

Quem fica a frente de Davi é Cida, a primeira mulher a vencer o programa. A sister tinha 21 anos completados há apenas 39 dias. Assim, ela era mais nova que o brother.

Quem completa o Top 5 é Gleici Damasceno, do BBB 18, com 23 anos.

