O vencedor do "Big Brother Brasil 2024" Davi Brito resolveu esclarecer os rumores de que ele colocaria um fim no relacionamento dele com Mani Rego , com quem morava há mais de um ano antes de entrar no reality da Globo. Neste sábado (20), durante participação no matinal "É de Casa", ele confirmou que permanece casado.





"Continuo [casado], sim! Parem de ficar falando que não continuo com a minha nega [Mani Rego]! É minha nega! Venha, minha filha, cozinhar! Venha pegar seu calabreso! Estão querendo que eu fique solteiro. Está um bafafá completo! Pelo amor de Deus, estão querendo queimar meu filme", afirmou ele, que fez uma live e pediu para que parassem de "cuidar da vida dele", na sexta-feira (19) .





O baiano ainda declarou que voltaria para Salvador, Bahia, onde convivia com a companheira antes de participar do programa apresentado por Tadeu Schmidt e dirigido por Boninho . "Já demos uns beijinhos, e a gente já se acertou", acrescentou ele.

#BBB24 • Davi no É de Casa AFIRMANDO QUE ESTÁ CASADO AINDA COM A MANI e pedindo para pararem de cuidar da VIDA PESSOAL dele.

Eu DISSE que vocês estavam caindo em hype de hater... pic.twitter.com/oA0hlVSBmI — Rackys |✨| Transcenda-se! (@Rackys) April 20, 2024





Depressão?

Após ver o irmão ser atacado na web por supostamente ter terminado com Mani, Raquel Brito resolveu sair em defesa do irmão . Preocupada com o estado de saúde do baiano, Raquel pediu para que parassem de atacá-lo e afirmou que ele estava com "depressão".





"Davi está com depressão, ele está abatido, ele não está comendo direito. Por favor deem descanso para ele. Ele não é esse ser humano horrível que vocês estão tentando fazer. Ele permanece com as agendas cheias, e namorando", pontuou.

