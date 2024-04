Reprodução BBB: Davi é detonado após dizer que está 'conhecendo' Mani Reggo

Campeão do "BBB 24", Davi Brito causou revolta nesta quarta-feira (17), após dizer que está conhecendo a namorada, Mani Reggo. Nas redes sociais, internautas relembraram vezes que o baiano disse estar "casado" com a microempreendedora.



O que aconteceu?

Nesta manhã, Davi Brito participou do café da manhã com Ana Maria Braga no programa "Mais Você". Durante a atração, o ex-brother enfatizou estar namorando há 1 ano e 6 meses.

"Estamos nos conhecendo. Acho que tudo tem um tempo determinado. (…) Há um tempo para tudo, tempo para namoro, tempo de se conhecer. A gente tá na fase do conhecimento!", destacou.

Durante o Mais Você, Davi disse que ele e Mani estão na fase de conhecimento.



“Estamos nos conhecendo. Acho que tudo tem um tempo determinado. (…) Há um tempo para tudo, tempo para namoro, tempo de se conhecer. A gente tá na fase do conhecimento!” pic.twitter.com/V6LvWxfUvw — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 17, 2024

Nas redes sociais, internautas criticaram a fala do campeão do reality, apontando que Mani Reggo utiliza o título de "casada" na biografia do Instagram. Além disso, os telespectadores relembraram vezes em que Davi disse que a companheira era "esposa" dele.

"Ele não quer dividir o prêmio kkkk Porque eles estão em uma relação estável. Não é besta né? Isso ainda vai dá uma confusão", refletiu uma usuária do X/Twitter.

"De 'casado' para 'estamos nos conhecendo' foi foda kkkkkkk deu nem 24h que ganhou e já jogou a pobi para escanteio kkkkkkkkkk", debochou outra.

"A grana subiu a cabeça", criticou um terceiro. "Começou a cair cedo de mais a máscara de bom moço. Porque bem me lembro na casa ele era CASADO. Mora até com a mulher", apontou outra.

Na última terça-feira (16), Davi Brito se consagrou o campeão da 24ª temporada do Big Brother Brasil. O participante leva para casa R$ 3,7 milhões, somando o prêmio do vencedor e recompensas que ganhou ao longo do confinamento.

