Reprodução/Instagram Mani Reggo





Mani Reggo apareceu nas redes sociais neste sábado (20) após seu sumiço. Em texto publicado no Instagram, a namorada de Davi justificou o motivo de estar ausente e comentou sobre as falas do campeão do BBB 24 sobre seu relacionamento. A vendedora se mostrou decepcionada com o baiano.

Vale destacar também que os seguidores notaram que Mani retirou o status de "esposa de Davi" da bio de seu Instagram. O casal estava junto há cerca de um ano e meio. Nos últimos dias, Davi deu declarações polêmicas de que os dois ainda estariam se conhecendo melhor . Além disso, os internautas notaram que o baiano a chamava de esposa enquanto esteve confinado e, fora do programa, se refere à ela como "namorada".

Em carta aberta, Mani disse: "Em respeito a cada um de vocês que caminham comigo. Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado", começou a vendedora, que publicou uma foto abraçada com sua irmã, Fabiana Reggo.





Em seguida, ela desabafou: "O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas , e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar".



"Sou Mani, a mulher que vocês conheceram e que secaram as minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, que me aplaudiram, que me fizer crescer, e me redescobrir-me. A gente sabe e sente a verdade não só nas palavras mas nossos gestos", finalizou.

Davi nega separação

O vencedor do "Big Brother Brasil 2024" Davi Brito resolveu esclarecer os rumores de que ele colocaria um fim no relacionamento dele com Mani Rego, com quem morava há mais de um ano antes de entrar no reality da Globo. Neste sábado (20), durante participação no matinal "É de Casa", ele confirmou que permanece casado.

"Continuo [casado], sim! Parem de ficar falando que não continuo com a minha nega [Mani Rego]! É minha nega! Venha, minha filha, cozinhar! Venha pegar seu calabreso! Estão querendo que eu fique solteiro. Está um bafafá completo! Pelo amor de Deus, estão querendo queimar meu filme", afirmou ele.

O baiano ainda declarou que voltaria para Salvador, Bahia, onde convivia com a companheira antes de participar do programa apresentado por Tadeu Schmidt e dirigido por Boninho. "Já demos uns beijinhos, e a gente já se acertou", acrescentou ele.