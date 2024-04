Foto: Reprodução/TV Bahia Davi nos braços da mãe, Elisângela, no aeroporto de Salvador





O vencedor do "Big Brother Brasil 2024" Davi Brito foi recebido por uma multidão ao desembarcar no aeroporto de Salvador, na Bahia, neste sábado (20). O baiano foi ovacionado pelos fãs ao chegar em sua terra natal.

O jovem, que sonha em ser médico, chegou usando o estetoscópio que ganhou de presente de Thelminha , médica e campeã do BBB 20, durante o "É de Casa". O mais novo milionário ainda soltou o bordão de “Calma, calabreso” ao ver a quantidade de gente pedindo fotos e agradeceu ao público pelo apoio.

Assista





Na ocasião, sua mãe, Elisângela, foi a primeira a abraçá-lo. Emocionada, ela falou sobre o filho durante uma live nas redes sociais.

"Minha maior felicidade é Deus, que nos permitiu esse momento, e em segundo é Davi, que está desembarcando em Salvador com dignidade", disse a mãe de Davi.

Enquanto Davi chegava em Salvador, Mani Rego não apareceu no aeroporto e fez uma publicação, em tom de desabafo. Ela também alterou a bio de seu perfil no Instagram, retirando o status de "esposa do Davi", além de deixar de seguir o campeão . O casal estava junto há cerca de um ano e meio.