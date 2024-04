Presente mais que especial! ❤️ 🩺 Thelma, médica e campeã do #BBB20 , presenteou Davi com nada menos que um estetoscópio, em homenagem à carreira que o vencedor do #BBB24 deseja seguir. Ainda no confinamento, o baiano revelou sua paixão pela medicina e ganhou até uma bolsa de… pic.twitter.com/qpLqP9CNDV