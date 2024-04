Reprodução Instagram - 18.4.2024 Fabiana Justus

A influenciadora e empresária Fabiana Justus , de 37 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (18) para contar aos fãs que sairá de casa pela primeira vez após ter recebido alta hospitalar. Ela foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro deste ano .



“Saindo para a primeira consulta de acompanhamento pós-alta", escreveu a influenciadora como legenda de uma foto que tirou em frente a um espelho. Ao chegar no hospital, ela destacou que sentiu “um frio na barriga” por ter tido a impressão de que estava sendo internada outra vez.



“Me deu a sensação de estar entrando em um quarto de hospital de novo. Me deu aquele arrepio na espinha, mas eu falei: ‘Calma, estou de alta, estou na minha casa’. Isso aqui é necessário, é um acompanhamento”, desabafou.

Transplante

Durante a última internação, a filha de Roberto Justus passou por um transplante de medula óssea, que estava previsto para o tratamento dela .“Querido doador, ainda não podemos nos conhecer e nem saber quem somos, mas eu já te considero tanto! Você doou sua medula sem saber para quem. Sem pedir nada em troca”, declarou ela, depois de ter passado pelo procedimento cirúrgico.



A influenciadora ainda agradeceu pelo ato do doador. “Ah, se todos no mundo fossem assim. Você só soube que sou adulta e que precisava com urgência. E você não hesitou. Foi lá, fez os exames necessários e doou”, enfatizou.





