Reprodução/Instagram - 01.03.2024 A influenciadora revelou em janeiro de 2024 que está em tratamento contra leucemia





Fabiana Justus publicou uma foto dos filhos e se declarou para eles nesta sexta (1). "1, 2, 3... Bençãos que não tem fim! Amores da minha vida! Obrigada, obrigada, obrigada Deus por essa família abençoada!", escreveu ela na legenda.

A influenciadora é mãe das gêmeas Chiara e Sienna e do menino Luigi. O trio é fruto do relacionamento dela com Bruno Levi D'Ancona









Nos comentários da postagem, Sacha Ch.para a filha. "Você é abençoada, filha! Deus está com você em todos os momentos, te protegendo, te iluminando e cuidando! Como você escreveu e como diz a música '1, 2, 3 bençãos que não tem fim' Sinta-se abençoada sempre!", disse ela.

Os fãs da filha do apresentador Roberto Justus também vibraram com os cliques. "Eles são perfeitos e você é a melhor mãe que eles poderiam ter! Sorte a deles!", elogiou uma seguidora. "Deus abençoe essa família maravilhosa", desejou uma segunda. "Lindos! Sua dose diária de força!", opinou uma terceira.

Fabiana Justus foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro de 2024 e, desde então, divide com os fãs o dia a dia do tratamento com quimioterapia.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: