Reprodução/Instagram Fabiana Justus

A influenciadora Fabiana Justus publicou um desabafo nesta segunda-feira (22), data que ela completa 22 dias de internação. Diagnosticada com leucemia, a herdeira de Roberto Justos encara o tratamento após transplante de medula.

Através do Instagram, a influenciadora publicou um retrato desenhado que ilustra ela e o caçula Luigi. Além do pequeno de 7 meses, Fabiana é mãe das gêmeas Sienna e Chiara, de 5 anos. Os três filhos são frutos do relacionamento com o empresário Bruno Levi D'Ancona.

"22 dias internada. Dos mais desafiadores e difíceis da minha vida. Mas dos mais necessários! Em busca da minha vida de volta ao lado dos meus maiores tesouros... a minha família", iniciou.

Nos últimos dias, Fabiana diminuiu as aparições nas redes sociais e as publicações. "Não consigo ficar muito no celular porque passo mal, mas vim dar um oi e dizer que seguimos aqui, rumo a CURA! ❤️ obrigada pelo carinho e amor de sempre!", explicou aos seguidores.



Nos comentários, internautas demonstraram apoio para a influenciadora. "Força Fabi, muita força, um dia de cada vez, estamos em oração, que Deus com sua misericórdia te carregue nesse momento tão desafiador e te traga a cura completa", comentou a youtuber Flávia Calina.

"Vai passar @fabianajustus ! Transplantei há 22 anos. Essa fase pós TMO [Transplante de Medula Óssea] é difícil, mas nos somos fortes e a cada dia que passa há melhorias e pioras. Mas passará! Tenha fé e paciência", dedicou uma seguidora.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp



+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: