Reprodução/Instagram - 11.04.2024 Monique Evans realizou nova harmonização facial





Monique Evans realizou uma nova harmonização facial e mostrou o resultado para os seguidores nas redes sociais. Nesta quarta-feira (10), a apresentadora de 67 anos mostrou o antes e depois do procedimento estético, que já havia realizado em junho de 2023 .





No Instagram, Monique explicou que decidiu repetir a intervenção após emagrecer e notar uma mudança no rosto dela. "E também tem o tratamento com colágeno, que deveria estar fazendo de três em três meses e não fiz nenhuma vez", esclareceu.

"Harmonização facial é tratamento", completou na postagem em que mostrou o rosto após o processo. Evans ressaltou que o inchaço é comum depois do procedimento e prometeu mostrar a evolução do tratamento nos próximos dias.





Monique recebeu elogios de seguidores ao mostrar a intervenção. "Ficou a cara da Bárbara novamente, ficou sutil", afirmou um internauta, se referindo à filha da apresentadora. "Ela é linda e ficou mais ainda", comentou outro. "Rejuvenesceu muito, gostei", aprovou mais um.

