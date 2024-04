Reprodução / Instagram Ela já trabalhou no MC Donald's

Na última quarta-feira (10), Sheila Mello apareceu no Instagram para compartilhar curiosidades com os seguidores. Entre elas, os trabalhos que teve antes de virar dançarina do É O Tchan.

De frentista à atendente do MC Donald’s, a loira do Tchan fez muita coisa.

"Me sentindo nostálgica aqui. Quem já sabia dessas curiosidades?”, escreveu Sheila no post.

