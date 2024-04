Divulgação Alinne Rosa

A cantora Alinne Rosa chamou a atenção nas redes sociais, no fim da noite de quarta-feira (11), ao revelar o antes e depois de uma cirurgia "lipo lad", um dos procedimentos queridinhos das famosas.



Alinne, que completou 42 anos em março, compartilhou um vídeo com os fãs. "Ei, meus gostosos! Mãezinha tá sempre se cuidando, né? E para dar aquele up, fiz a LAD Avançada da JK, que melhora o contorno corporal, ressaltando os músculos, dando um resultado mais natural", disse a cantora.





O resultado impressionou amigos e fãs de Alinne Rosa. "Meninaaaa, que espetáculoooo", comentou Rita Batista, apresentadora do "É de Casa". "A propaganda na TV: o que já era bom ficou ainda melhor!", brincou um fã. "Já era perfeita, depois virou uma deusa da beleza", elogiou outra.





No Carnaval de 2024, Alinne chamou a atenção pelos looks inspirados no signo de Áries. Em alguns looks, a cantora exibiu a bariga trincada durante os shows por todo o Brasil. Após a folia, Alinne comemorou 10 anos em carreira solo.

"10 anos depois, olha eu aqui! Fevereiro se despede e lembro que há dez anos, na chegada de março, segui em carreira solo. Sob olhares desconfiados, apostas de quanto tempo eu ia durar e decretos sobre mim e a minha carreira. Agradeço a cada um que me deu a mão e coragem pra seguir a carreira solo. foi a melhor coisa que eu fiz! Alinnistas, do nosso jeitinho, tamo juntos! Vocês sabem… Amor é laço! bora para mais 20?", disse ela.