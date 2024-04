Reprodução/Multishow - 11.04.2024 Ana Clara mandou indireta sobre 'A Fazenda' durante programa sobre o 'BBB 24'





Ana Clara Lima mandou uma indireta sobre "A Fazenda" durante o programa "BBB: A Eliminação", do Multishow, nesta quinta-feira (11). A apresentadora mencionou o reality show da Record ao analisar o "comprometimento" que tem com o programa da Globo, desde a participação na edição de 2018.

A declaração aconteceu após Ana demonstrar interesse em entrar no grupo de mensagens do grupo gnomo, do "BBB 24". "Você é gnomo, então?", questionou MC Bin Laden, levando Giovanna, Lucas Buda e a apresentadora às risadas. "Não", negou Lima.





"Tem que se comprometer. 'BBB: A Eliminação' é um programa de comprometimento", ponderou Lucas. "Não tem ninguém mais comprometida com esse programa. Saí dessa casa há seis anos. Poderia estar onde? Já estar até em uma coisa de um rancho fundo. Não vou falar do nome do outro programa", reagiu Ana Clara, com a indireta sobre "A Fazenda".

Bin continuou questionando se a apresentadora defendia o grupo gnomo e a ex-BBB completou: "Sou fortaleza pura. 'BBB' na veia". Ana ainda explicou que não poderia ser do grupo dos eliminados, já que a cada nova edição do reality show são formados grupos diferentes.

"Ela só deu uma sabonetadinha", brincou o funkeiro. "Você acha que vai entrar no palco do meu programa e jogar a bomba no meu colo?", rebateu a apresentadora. Veja o vídeo do momento abaixo:





