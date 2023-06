Reprodução/Instagram Bárbara Evans e Monique Evans

Monique Evans impressionou os seguidores do Instagram ao postar o antes e depois da harmonização facial que fez na última sexta-feira (24). Os fãs elogiaram o resultado final e até compararam a apresentadora com Bárbara Evans.

"Realizamos de imediato o lifting de têmpora, bioestimulador de colágeno e somente alguns pontos de sustentação com ácido hialurônico. Sem exageros e sem perder a identidade! Harmonização facial é tratamento, não é imediatismo! Harmonização facial é entregar naturalidade, realçar o que o paciente tem de melhor e ou melhorar aquilo que tanto incomoda. Mas, acima de tudo, com cautela, responsabilidade e bom senso! Estou chocada com o resultado, muito feliz", declarou a ex-modelo no Instagram.

Reprodução/Instagram Monique Evans exibe resultado do tratamento estético

Internautas, então, disseram que o procedimento destacou a semelhanã de Monique com a filha. "Tá ficando a cara da Bárbara no final vai virar irmã. Bem bom", disse uma. "Ficou a cara da Bárbara", escreveu outra. Outro fã também se surpreendeu: "Ficou o clone da filha. Chocada"

A própria Bárbara Evans também comentou as mudanças no rosto da mãe. "Ficou top, hein!, escreveu ela.

