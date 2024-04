Reprodução/Instagram/Carlinhos Maia Após rumores de affair, Deolane e Fiuk voltam a fazer provocações

Deolane Bezerra e Fiuk reforçaram os rumores de que estariam vivendo um affair. Os dois foram flagrados em clima de intimidade, com direito a conversa ao pé do ouvido e muitas provocações, durante show da cantora Simone Mendes em São Paulo, nesta sexta-feira (5).

Carlinhos Maia shippa os amigos. Ele, que também estava no evento, registrou pelos Stories do Instagram vários momentos de interação entre o suposto casal.

"Ele chegou em mim e falou assim: 'A parada está ficando séria, olha nos meus olhos e diz que você não me quer'", diz Deolane, que em seguida segura o rosto de Fiuk e dispara: "Eu não te quero, c*ralho".

"Fala de novo", responde o cantor. "Não, porque você quer beijar a minha boca", rebate a advogada. "Ela não tem coragem", diz o filho de Fábio Júnior.

Em outro momento, Fiuk se dirige a Carlinhos Maia e avisa: "Ela está querendo, mas não sabe como pedir", e Carlinhos diz concordar com a afirmação.

Deolane, depois, pede para que o artista cante a música "Alma Gêmea", gravada pelo pai dele, no ouvido dela. Ele canta e morde o ombro da advogada.

As provocações continuam. "Nunca me deu nem um beijo", afirma Fiuk, que segue insistindo no flerte. A conversa vai abaixando o nível, até que Deolane solta: "Não vai me comer", e Fiuk rebate: "Então, para de querer me dar".

Esta não é a primeira vez que Deolane Bezerra e Fiuk são vistos juntos. Os rumores sobre um suposto envolvimento entre os dois surgiu em novembro do ano passado na "Casa da Barra", evento promovido por Carlinhos Maia em Alagoas.

