O empresário Alexandre Correa confessou ter enfrentado problemas de abuso de álcool e vício em cocaína. Nesta sexta-feira (5), foi divulgado a entrevista ao colunista Ricardo Feltrin, do Observatório da TV, onde o ex-marido de Ana Hickmann revelou ter sido internado duas vezes nos últimos anos.



Em meio ao fim do casamento conturbado e constantes acusações à apresentadora, Alexandre assumiu ter tido problemas de dependência química. O empresário aponta que a primeira internação ocorreu em 2012.

O local designado como casa de repouso foi indicado por um psiquiatra e não traz boas lembranças ao empresário, que julga o profissional como "péssimo" e "desinteressado em seus problemas".

Alexandre diz ter ficado internado por apenas sete dias nesta instituição. "Não me ajudou em nada. O lugar era horrível. Entrei e saí pela porta da frente para nunca mais voltar", aponta.

Segundo ele, o vício na droga foi superado. "A cocaína eu usava esporadicamente, mas me destruía tanto mental como fisicamente", adiciona.

Em 2018, o empresário enfrentou problemas devido ao abuso de substância novamente. Desta vez, o causador do vício foi o álcool. "Eu tomava vodca pura. Copos e copos. Passei muito mal uma noite e decidi procurar ajuda porque passei muito mal", conta.

O ano também marcou o diagnóstico de um câncer, agora já superado. A situação complicada da saúde e o vício o levaram para a segunda internação. "O lugar é lindo, o tratamento foi difícil, mas incrível. Desde o dia que entrei lá, nunca mais usei nada, estou abstêmio. E vou continuar assim, a despeito de todas as dificuldades", decide.

Sóbrio há 6 anos, Alexandre deixa claro não ter mais nenhuma relação com álcool e drogas, no entanto, ele aponta que Ana Hickmann sofre com abuso de bebidas alcoólicas.

"Eu sei o mal que isso fez para mim. Nunca me dei bem com álcool e muito menos com outras drogas. Não sei se [Ana Hickmann] continua. Espero que tenha parado", declarou.

