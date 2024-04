Reprodução/Instagram Virginia ganha homenagem da sogra, Poliana Rocha, em aniversário de 25 anos: "Sou muito feliz por ser sua sogra"

Virginia Fonseca completa 25 anos de idade neste sábado (6) e recebeu uma homenagem para lá de especial da sogra, Poliana Rocha. Em publicação no Instagram, a esposa de Leonardo rasgou elogios à influenciadora e relembrou a primeira vez em que as duas se encontraram.

"Essa foto representa muito para mim: Sou muito feliz por ser sua sogra, uma pessoa tão especial. Quando você entrou na minha casa pela primeira vez, já sabia que você se tornaria muito importante na minha vida. Seu jeito autêntico e verdadeiro de ser me conquistou", escreveu Poliana na legenda da foto.

"Ter na esposa do meu filho minha grande amiga é uma alegria que invade sempre meu coração", acrescentou ela. "Te amo, Poli! Obrigada por tudo", respondeu Virginia Fonseca.

Virginia é casada com Zé Felipe, fruto do relacionamento entre Poliana Rocha e o cantor Leonardo. O relacionamento entre a jovem e o filho do sertanejo rendeu frutos: os dois são pais de Maria Alice, de 2 anos, Maria Flor, de 1, e José Leonardo, que ainda está no forninho.

