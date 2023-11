Reprodução - Instagram - 27.11.2023 Fiuk e Deolane





Deolane Bezerra e Fiuk estão curtindo dias de festa na "Casa da Barra", evento promovido por Carlinhos Maia em Alagoas. Na madrugada desta segunda-feira (27), parece que o clima esquentou entre a ex-A Fazenda Deolane Bezerra e o ex-BBB Fiuk.

Ao longo do fim de semana, a web percebeu a troca de olhares entre Deolane e Fiuk através dos vídeos do evento. Durante o show de Marina Senna, os dois foram filmados em um flerte. "Você vai cantar 'Alma Gêmea' no meu ouvido'?", perguntou Deolane. "Acho que ele não vai cantar 'Alma Gêmea', mas vai fazer ela gemer", comentou Lucas Guimarães.









Os dois ainda se aproximaram e Deolane sensualizou na frente de Fiuk. "Quando o prato é muito disputado, eu deixo para quem está passando fome", brincou Fiuk. "Sai daí saco de osso", rebateu Deolane.

passei mal com isso aqui da Deolane com o Fiuk pic.twitter.com/toTaubjmjc — Jeferson Rast (@jefersonrast) November 27, 2023





O envolvimento de Deolane e Fiuk viralizou na web. "Gente, sou eu que tô shipando a deolane com o fiuk??", perguntou um internauta. "Queremos ver fiuk e deolane se pegando também", pediu outro. "Casal mais improvável que o Carlinhos tá tornando provável Doutora Deolane e Fiuk", se divertiu outro.