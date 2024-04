Reprodução/Instagram - 05.04.2024 Cantora detalhou o processo de procurar uma casa nova para morar





Juliette, campeã do BBB 21, se abriu com os seguidores nesta sexta (05) e falou acerca da mansão que encontrou para morar.

"Eu acho que 95% que a minha casa chegou. A minha casa lá no Brasil acho que deu certo. Lembra aquele que falei para vocês que eu pedi para vocês rezarem por mim? Eu acho que encontrei, deu certo, pronto, é ela", começou a artista.





"Agora engraçado, eu tinha procurado muito. Eu nunca achava a casa que sentisse que é a minha casa. Aí quando foi dia 2, eu falei com vocês por rezarem por mim que eu estava indo olhar uma casa", detalhou.

"A primeira casa eu já fiquei apaixonada. Quando foi no dia 3, eu levei minha família para conhecer a casa, porque primeiro aprovo e depois levo para ver se eles sentem a mesma coisa que eu. Mainha ficou toda feliz", se emocionou.

"É muito mais do que eu esperava, porque tipo, eu não estava procurando uma casa tão grande. Eu queria uma casa que acomodasse minha família, mas não precisava ser algo tão enorme assim. E essa casa é muito grande. Muito grande. Muito grande para mim, viu, minha gente?", finalizou ela.



