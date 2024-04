Reprodução/Globo - 04.04.2024 Filho de Patrícia Poeta, Felipe Poeta, sofreu acidente enquanto surfava





Felipe Poeta, filho de Patrícia Poeta, falou da recuperação após sofrer um acidente enquanto surfava . O DJ lamentou uma orientação médica que recebeu após passar por uma cirurgia, para tratar uma lesão no joelho.





Ainda hospitalizado, Felipe reclamou que vai precisar se afastar do surfe por um longo período. "Sentadinho na sala do hospital, sem acreditar que vou ter que ficar no mínimo três meses sem ter uma visão dessas", afirmou no Instagram, usando um emoji para expressar a tristeza com a situação.

Contudo, o DJ celebrou como pôde aproveitar e surfar antes do acidente: "Pelo menos, dois dias antes de estourar o joelho surfando, [alcancei] meio metro de onda na barra [risos]. Deu para brincar muito". O filho da apresentadora da Globo ainda mostrou algumas fotos dele surfando.





+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Patrícia Poeta falou do acidente do filho no "Encontro" de quinta-feira (4). A apresentadora explicou que iria se encontrar com Felipe no hospital após o fim do programa desta sexta-feira (5).

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: