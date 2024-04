Reprodução/Globo - 04.04.2024 Filho de Patrícia Poeta, Felipe Poeta, sofreu acidente enquanto surfava





O DJ Felipe Poeta, filho de Patrícia Poeta, sofreu um acidente enquanto surfava e precisou passar por uma cirurgia. A informação foi confirmada pela apresentadora no "Encontro" desta quinta-feira (4).





Poeta deu detalhes do ocorrido na atração da Globo e informou que se encontraria com o filho após o programa de sexta-feira (5). "Deixa eu mandar um beijo para o meu filho do coração, que eu amo. Pipo, se você estiver com a televisão do hospital ligada", inciou.

"Ele sofreu ontem um acidente surfando. Operou durante a madrugada. Então, meu filho, um beijo grande para você. Amanhã, depois do programa, eu estou chegando aí para te dar um abração", completou.

O DJ sinalizou nas redes sociais que estava internado no hospital. "Surfe de hoje rendeu [risos]", ironizou, aparecendo deitado em uma maca. Felipe tem 21 anos e é filho de Patrícia Poeta e o diretor de TV Amauri Soares, que foram casados entre 2001 e 2017.

