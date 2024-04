Reprodução/Globo - 05.04.2024 Candice Carvalho, correspondente da Globo nos EUA, relatou susto com terremoto em Nova York





Candice Carvalho, correspondente da Globo nos Estados Unidos, relatou o susto com o terremoto que atingiu Nova York nesta sexta-feira (5) . O epicentro do tremor aconteceu no estado de Nova Jersey, mas foi sentido na região onde está localizado o escritório da emissora, em Manhattan.





A jornalista falou da tensão com o ocorrido, enquanto repercutia as notícias sobre o terremoto na GloboNews. "Não houve danos, mas causou muita apreensão. Preciso compartilhar com vocês, falando um pouco da nossa experiência", afirmou em uma entrada ao vivo no jornal Conexão GloboNews.



"A gente estava aqui, todo mundo trabalhando na redação, no escritório de Nova York, e eu senti a mesa, literalmente, começar a tremer. O chão também tremeu. Na hora, todo mundo se perguntou: 'Vocês estão sentindo isso?", completou.



A correspondente da Globo ainda explicou que logo recebeu mensagens sobre a situação, de colegas que estavam em diferentes partes da cidade e também sentiram o tremor. Terremotos costumam acontecer na Costa Leste dos EUA, mas a magnitude de 4,8 foi algo incomum para a região.

Terremoto de magnitude 4.8 atinge cidade de Nova York, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (5). A correspondente @Candicefeio conta sobre o momento do tremor.



