Reprodução/Instagram Jojo Todynho falou dos planos de engravidar em breve

Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram na última quinta-feira (4), Jojo Todynho contou sobre os planos de engravidar e comentou o processo de adoção de uma criança angolana.

Ao ser questionada se pretendia engravidar, Jojo disse que só após se formar na faculdade de direito. “Eu pretendo ter uma menina ou um menino, o que Deus me abençoar é bem-vindo. Ele já me abençoou com um negão lindo. Vem mais por aí. Mas depois que me formar, acredito que lá pros 34, 35 é uma idade muito boa", respondeu Jojo.

A cantora viajou para Angola no ano passado e se interessou em adotar uma criança de lá, mais especificamente, um menino chamado Francisco.

Mês passado Jojo foi até o consulado angolano e comentou que a adoção já estaria na fase final.

