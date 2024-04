Reprodução/Instagram - 03.04.2024 Ana Hickmann apoiou Leticia Birkheuer após denúncia da modelo contra ex-marido













Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Leticia Birkheuer voltou a denunciar a agressão que sofreu do ex-marido , o empresário Alexandre Furmanovich, em uma postagem nesta terça-feira (2), nas redes sociais. A modelo recebeu o apoio de Ana Hickmann, que também foi vítima de violência doméstica do ex, Alexandre Correa, em 2023.





Na publicação recente, Leticia detalha a agressão que sofreu de Alexandre em um restaurante. O pronunciamento aconteceu após o empresário afirmar que a modelo "descumpriu uma determinação judicial" e negar que a agrediu a ex-esposa. Ele descreveu o caso como uma "discussão verbal acalorada".

Hickmann demonstrou apoio a Birkheuer nos comentários do post. "Leticia. A parte mais difícil é ter a coragem da denúncia. Depois é se despir da vergonha. Conta comigo. Seu filho precisa de você. Força. Denuncie", escreveu a apresentadora. Outras mulheres também incentivaram a modelo a denunciar o ex.

"Siga firme, Leticia. Denuncie mesmo", afirmou uma internauta. "Estou com você. E torço para seu filho ficar com você", apoiou outra. "Estamos com você, querida. Força. E denuncie quantas vezes forem necessárias", declarou mais uma.





Ana Hickmann denunciou Alexandre Correa em novembro de 2023, após um caso de agressão na casa do ex-casal. Os dois se separaram, mas seguem enfrentando brigas judiciais envolvendo o filho, Alezinho, de 10 anos .

