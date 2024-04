Reprodução Letícia Birkheuer reafirma agressão após ex negar









Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Após o ex-marido, Alexandre Furmanovich, negar ter a agredido, Letícia Birkheuer voltou a afirmar que sofreu agressão e disse ter provas da violência.

A atriz fez novas declarações após o ex-marido ter negado a agressão e alegar que foi uma “discussão verbal acalorada”. "A declaração é inverídica. Aconteceu em São Paulo, dia 22 de março, no restaurante Madero. Tem testemunhas, tem vídeos, tem inquérito aberto. Ele me agrediu na frente do meu filho, e ele [o filho] correu para o banheiro", afirmou Letícia.

“Ele [Furmanovich] estava visivelmente alterado, não é a primeira vez que isso acontece, inclusive na frente do filho. Não foi uma discussão. Ele me ameaçou dar três tapas na cara e eu não abri a boca. Quando ele saiu do restaurante eu fui atrás do meu filho, para cuidar dele. Não é verdade também que meu filho não conseguiu falar com ele, ele sequer quis falar com ele”, acusou.

Em nota encaminhada para a Folha de São Paulo, Furmanovich negou as acusações da ex. Além de dizer que foi apenas uma “discussão verbal acalorada”, ele também nega que o filho do casal, de 12 anos, tenha presenciado a briga.

O empresário afirma que a discussão aconteceu após Letícia desobedecer uma ordem judicial que obriga que as visitas maternas ao menino sejam acompanhadas por uma assistente terapêutica. Furmanovich tem a guarda do menino desde 2022.

Ao saber que Letícia estava sozinha com o filho, o ex-marido diz que foi até o restaurante onde estavam. "Infelizmente, ao confrontá-la, acabamos travando uma discussão verbal acalorada unicamente sobre a ausência da assistente terapêutica. As demais narrativas de Letícia são inteiramente infundadas e difamatórias", alegou.





