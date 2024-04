Reprodução/Instagram - 03.04.2024 Pitel e Rodriguinho se reencontraram após o 'BBB 24'





Pitel foi eliminada do "BBB 24" e já se reencontrou com ex-colegas de confinamento na madrugada desta quarta-feira (3). A assistente social se emocionou com uma surpresa de Rodriguinho, que apareceu no hotel em que a ex-sister está hospedada.





O cantor exibiu o momento do reencontro nas redes sociais, exaltando Pitel na postagem. "Como é bom poder te dar esse abraço! Seja bem-vinda, Pitel. Você foi um presente que ganhei e vou levar para vida. Obrigada, 'BBB'", escreveu.

Os ex-participantes da edição formaram uma aliança e amizade durante o confinamento. No vídeo compartilhado, Pitel grita com a surpresa e logo se joga para os braços de Rodriguinho. "Senti tanto sua falta. Pensei que você tinha me bloqueado", declarou a assistente social, emocionada.

+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

"Estamos aqui. Você acha que eu ia deixar você sozinha nessa hora? Está maluca? Que bloquear, o que. Que loucura", reagiu o cantor, ainda abraçando a amiga. Pitel ainda notou que Bruna Amaral, esposa de Rodriguinho, estava presente e também foi cumprimentá-la.

Veja abaixo o vídeo do reencontro:

Rodriguinho fez um surpresa pra Pitel no hotel.

pic.twitter.com/e9I7rvrbhq — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 3, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: