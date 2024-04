Reprodução Youtube/ Instagram - 3.4.2024 Eliezer na chamada para o 'BBB 22'; Eliezer em 2024

O influenciador Eliezer, de 34 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (3) para contar da retirada da harmonização facial que ele havia feito no rosto. O ex-BBB também relatou que passou por uma “distorção de imagem”.



“Um desabafo mesmo do que aconteceu comigo que eu trouxe para o feed após perceber (pelos comentários no direct) que muita gente está passando por isso também e nem sabia que existia a distorção de imagem. Eu ainda estou no meu processo de 'desintoxicar' de tudo que já li por aqui e, se eu puder ajudar alguém (que esteja na mesma) com esse vídeo, já me deixa feliz”, iniciou.



O marido de Viih Tube relembra que decidiu reverter o processo estético no rosto ainda em 2023. Segundo ele, hoje em dia, está lidando melhor com a aparência e se sente “feliz” ao se olhar no “espelho”.



“Ano passado comecei a tirar toda harmonização que fiz no rosto, porque percebi que não estava fazendo para mim e sim para alguém parar de me chamar de feio. Hoje já não tem mais nada de ácido hialurônico e eu estou me amando muito e bem mais feliz em me olhar no espelho”, destacou.



“Vale pontuar que não sou contra a nenhum procedimento ou intervenção estética desde que façamos por nós e não por conta do outro. Vale pontuar também que minha decisão de tirar não teve relação com nenhum profissional que fui (tive/tenho os melhores) minha decisão foi comigo mesmo”, finalizou.





