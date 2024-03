Reprodução/Instagram - 30.03.2024 Vanessa Lopes anunciou retorno às redes sociais





Vanessa Lopes informou que vai voltar a publicar nas redes sociais após a desistência do "BBB 24". A influenciadora estava afastada das páginas desde a saída do reality show, em janeiro, quando foi diagnosticada com um quadro psicótico agudo .





No anúncio da manhã deste sábado (30), Vanessa fez um desabafo sobre "medo e alívio" durante o processo de recuperação. Nas fotos divulgadas, a influenciadora aparece realizando atividades físicas, surfando e curtindo a natureza ao lado de amigos e familiares.

Lopes explicou que as sensações de "medo e alívio" marcaram as últimas semanas dela. "Ansiedade de ter tempo, mas sentir que não tem nada para aliviar a agonia e o medo. Claustrofobia de elevador, de carro, de muita coisa. Tudo é muito sufocante, até mesmo o que costumava ser normal para mim. Comer muito para procurar prazer e alívio em algo, já que tudo é sufocante demais", iniciou.

"Medo de sair de casa, mas medo de ficar em casa; medo de me sentir uma pessoa ruim e medo de parecer um personagem; medo do que disse ou do que não disse; medo do que foi real e medo do que foi imaginação; medo de ser 'louca' (doida) e real demais; medo de ser normal e sem graça", completou.

Vanessa também citou alguns dos "alívios" que sentiu recentemente: "Alívio de estar com minha família. Alívio de estar com amigos. Alívio nas atividades físicas. Alívio a cada passo de melhoria no tratamento. Alívio com cada banho, cada abraço, cada música cantada, cada esporte, cada dança, cada respirada ao ar livre. Alívio nas coisas pequenas que nos fazem lembrar que estamos vivos".

"E foi assim quem durante semanas de medo e alívio, lembrei de aproveitar o tempo que é incerto e precioso. E é assim que eu volto, compartilhando meus medos e alívios com aqueles que me dão o prazer de viver, de amar, de me cuidar, de evoluir e de ter tempo", concluiu.

Famosos se solidarizaram com Vanessa Lopes nos comentários da publicação. "Se cuida! Saudades. Estou aqui sempre que precisar", escreveu Vivi Wanderley. "Te amo Van, se cuida", declarou WL Guimarães. Marcus, que participou do "BBB 24", deixou um emoji de coração para a ex-colega de confinamento.





