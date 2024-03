Reprodução/Globo - 30.03.2024 Beatriz, Fernanda e Giovanna enfrentam o 15º paredão do 'BBB 24'





O 15º paredão do "BBB 24" foi formado na noite desta sexta-feira (29). Caíram na berlinda Beatriz, Fernanda e Giovanna. A eliminação acontece no domingo (31), diante do "modo turbo" da reta final do reality show , que termina em 16 de abril.





Segundo parcial da enquete do iG Gente, Giovanna aparece com mais chances de ser eliminada, com 47,2% dos votos. Fernanda surge na segunda posição, com 45,4% dos votos. Bia apresenta uma grande diferença entre as emparedadas e tem apenas 7,4% de chances de sair do programa da Globo.

Como o 15º paredão foi formado?

A líder Pitel pretendia colocar Matteus na primeira posição da berlinda, mas o brother venceu a prova do anjo e ganhou imunidade. Restou a sister escolher a segunda opção da mira para a vaga, Beatriz.





Já a pessoa mais votada pela casa foi Fernanda, após todo o grupo fada combinar voto contra a sister. Alane foi a segunda mais votada e teve a chance de indicar alguém para o paredão, escolhendo Giovanna.

Após a eliminação no domingo, acontece mais uma prova do líder e uma formação de paredão. Outro integrante do Top 10 será eliminado na terça-feira (2) e o esquema se repete, com a eliminação na quinta-feira (4) - data em que outra prova do líder é disputada. A rotina "turbo" segue com uma definição de berlinda na sexta-feira (5).

