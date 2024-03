Divulgação/Globo Wanessa Camargo quebra silêncio sobre internação psiquiátrica

Wanessa Camargo se manifestou nas redes sociais para esclarecer os rumores de que estaria internada em uma clínica psiquiátrica e que teria retornado a um retiro espiritual após o BBB 24.

Nos perfis oficiais, a cantora negou as notícias e afirmou que está aproveitando o feriado ao lado da família.





"Infelizmente, venho aqui porque a história de que estou internada é tão irresponsável que preciso desmentir. Então, é isso. Não é verdade", disse ela nos Stories do Instagram.

A artista também apareceu no X, antigo Twitter, para esclarecer os boatos. "Oi, amados! Passando para desmentir a fake news sobre ajuda psiquiátrica e visita a retiro espiritual. Sigo em casa com minha família e aproveitando o feriado. Feliz Páscoa a todos", completou.

Recentemente, Wanessa comentou a briga caótica entre Davi e MC Bin Laden no BBB 24 . A Camarote foi expulsa do BBB 24 após ser acusada de agredir Davi enquanto o participante dormia e usou a treta entre os brothers para dar a entender que não se considera a culpada pelas brigas na casa, mas sim Davi.

Oi, amados! Passando para desmentir a fake news sobre ajuda psiquiátrica e visita à retiro espiritual.



Sigo em casa com minha família e aproveitando o feriado.



Feliz Páscoa a todos. — Wanessa Camargo (@WanessaCamargo) March 29, 2024





