A formação do 15º paredão do "BBB 24" foi assunto na madrugada deste sábado (30). Uma postura de Tadeu Schmidt no programa ao vivo gerou críticas dos aliados do quarto gnomo, que também tiveram falas polêmicas contra Davi na noite. Confira abaixo o resumo!





Críticas a Tadeu

A líder Pitel pretendia indicar Matteus à berlinda, mas o brother ganhou imunidade após a prova do anjo. Assim, a sister precisou indicar a participante que restava na mira dela, Beatriz. Pela falta de opções da assistente social, Tadeu Schmidt não abriu espaço para a líder justificar a indicação na vendedora e deu continuidade à votação.



A atitude não foi bem recebida por Pitel, Fernanda e Lucas Henrique, que debateram a questão em um bate-papo no quarto do líder. "Fui invisibilizada. Tinha fala, queria justificar, estava ensaiando", reclamou a assistente social, enquanto os colegas concordavam com a crítica.

Buda ponderou que Tadeu deixaria a sister falar, caso ela pedisse, mas Pitel refletiu que não iria cortar o apresentador. "Agora corta para a situação, se fosse o contrário. Você acha que o pessoal não iria falar?", indagou Fernanda, se referindo ao comportamento do grupo fada.

"Se eu soubesse que não ia ter que justificar, tinha justificado ontem. Só que aí a pessoa não quer estragar antes do momento, não quer comer o bolo antes do 'parabéns'. E quando chega a hora do 'parabéns' e você vai olhar que alguém já comeu o bolo. Não dá, não. Eu que não vou interromper o Tadeu, ser a maluca", reprovou Pitel.

Falas polêmicas contra Davi

Após Fernanda ser acusada de racismo contra Davi , a sister voltou a ter falas polêmicas contra o brother nesta noite. A equipe do baiano criticou declarações da confeiteira nas redes sociais, como uma comparação que ela fez com o grupo fada.

Fernanda avaliou que os rivais eram como os personagens do filme "High School Musical", mas que Davi não se encaixava no grupo, já que era como o protagonista da série "Todo mundo odeia o Chris". "Davi é menino pobre que entrou na escola, tipo 'Todo Mundo Odeia o Chris', que entrou, mas ele foi esperto e conseguiu entrar junto com a galera", declarou a sister.

"Nós da equipe do Davi Brito não compactuamos com essa e inúmeras falas da participante Fernanda Bande deferidas ao nosso brother dentro do jogo. Por isso, reforçamos nosso posicionamento: Fora Fernanda", criticou a página do motorista de aplicativo no X, antigo Twitter.

Em outro momento da madrugada, Fernanda, Pitel e Buda ainda concordaram em uma crítica a Davi. O grupo reprovou que o baiano "comercializa a fé" no reality show. "Por favor, para de comercializar a fé, que coisa horrorosa", reclamou a assistente social.

"Acho também horrível essa comercialização [...] É escroto vender Jesus, né? Dá dinheiro [...] E a massa que assiste, gosta disso e acredita", disse Fernanda. "Acho que é jogar baixo", concordou Pitel. "Tive uma experiência muito grande na Igreja e isso é uma coisa que eu jamais faria", ressaltou Buda, que já foi pastor.

