Anitta preparou uma segunda festa de aniversário para celebrar os 31 anos, nesta quarta-feira (27). A cantora recebeu famosos como Neymar e David Beckham no novo evento nos Estados Unidos, que acontece após uma grande celebração em Miami, Flórida .







A artista compartilhou registros da festa recente no Instagram, na tarde desta quarta-feira (28). Aparecem nos cliques familiares e amigos da aniversariante, como Carolina Dieckmann, MC Daniel, Nicole Bahls, Lele Pons, Isabela Rangel Grutman, entre outros.



Anitta cantou o "Parabéns da Xuxa" entre os convidados de diferentes nacionalidades e assoprou as velas de um bolo decorado com fotos de diferentes momentos da carreira dela. A cantora ainda prometeu "comemorar muito mais" até a data oficial do aniversário, no sábado (30).

"Porque a vida é para ser celebrada, comemorada, vivida e aproveitada [...] Eu gostaria de ter dois aniversários todos os anos", afirmou no Instagram. Veja abaixo registros da 2ª festa de aniversário da artista:











David Beckham esteve presente na comemoração de aniversário de Anitta ontem em Miami. pic.twitter.com/B0cVMA7xBU — Fonte Anitta (@fonteanittabr) March 28, 2024









