Reprodução/Instagram Anitta abre álbum de fotos inéditas do aniversário; veja convidados famosos

Na madrugada desta quarta-feira (27), Anitta comemorou o aniversário de 31 anos antecipadamente com uma festa daquelas em Miami.

Como de costume, os convidados não tinham a permissão de tirar ou gravar o evento, mas o fotógrafo da cantora registrou as celebridades que marcaram presença.





A celebração contou com os famosos internacionais como Camila Cabello, Lele Pons, Machine Gun Kelly, e artistas brasileiros como Bruna Marquezine, Neymar, Carolina Dieckmann, Luciano Huck, Angélica, Juliette, David Brazil, Hugo Gloss, Marina Sena, MC Daniel, entre outros.





Inclusive, Bruna Marquezine e Neymar chamaram a atenção do público pelo reencontro após um bom tempo. O atleta e a artista tiveram um relacionamento de idas e vindas. Após o último término em 2018, eles deixaram de se seguir nas redes sociais, tiraram as fotos em que apareciam juntos e também pararam de frequentar os mesmos espaços com frequência.

