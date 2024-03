Reprodução/Globo - 28.03.2024 Tati Machado prometeu pular pelada em piscina de Ana Maria Braga, caso vença o 'Dança dos Famosos'





Durante o "Mais Você" desta quinta-feira (28), Tati Machado fez uma promessa sobre pular pelada na piscina de Ana Maria Braga. A apresentadora compete no "Dança dos Famosos" deste ano e se comprometeu a realizar a ação nua caso vença o quadro do "Domingão com Huck".





A promessa foi feita após Ana Maria falar do caso do "BBB 24", em que os participantes do grupo fada pularam pelados na piscina da casa . "Você pularia pelada na piscina do 'BBB'?", questionou Louro Mané. "Eles prometem de tudo nesse 'BBB' [...] Prometeria um monte de coisa", respondeu Tati.

"A pergunta não foi essa. Você pularia, não prometeria?", rebateu a comandante do "Mais Você". Machado ficou reflexiva e entregou: "Acho que sim". "Se você ganhar o 'Dança dos Famosos', você pula pelada em uma piscina?", propôs Louro.

+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

"Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu pulo em uma piscina pelada...", disse Tati, deixando a colega chocada. Ana sugeriu que ela pulasse pelada na piscina da casa dela e prometeu: "Vou gravar, lá em casa".

A apresentadora oficializou a promessa e chamou Braga para pular ao lado dela. "Não, o que tenho a ver com isso?", reagiu Ana Maria. "Você é meu fechamento, minha parceira", explicou Tati. A comandante do programa matinal prometeu pular com a colega, mas não nua.





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: