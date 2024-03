Reprodução/Instagram - 28.03.2024 Zé Felipe e Virginia Fonseca com filhas, Maria Alice e Maria Flor





Zé Felipe expôs o arrependimento que sente com a música que fez sobre Virginia Fonseca, em 2023. Na faixa, conhecida como "rap das Marias", o cantor saiu em defesa da esposa e das filhas, Maria Alice e Maria Flor, na polêmica com Evaristo Costa.





Há cerca de um ano, o jornalista criticou a influenciadora e questionou a maternidade dela, por contar com o apoio de babás na criação das filhas. "Peço respeito com a minha família, com as minhas Marias, com a minha Virginia", afirma um trecho da música que Zé lançou na época.

Questionado da reação após a raiva na criação da música, o cantor relembrou que notou a "m*rda" e apagou a canção. "A Virginia se sentiu protegida, ficou feliz com a atitude [risos] [...] Tomei um banho, estava me secando e comecei a escutar. Falei: 'P*ta que pariu, que desgreta que fiz, mano'", disse no podcast "PodPah".

"Aí eu fui e apaguei, fiquei quietinho, fingi que nem tinha feito", completou. Zé Felipe explicou que decidiu compor a música após ver Virginia chorando por conta da polêmica. "Falei: 'Vou ter que ir dentro dele [Evaristo]'. Depois vi que ele é o cara do jornal. Não sabia quem era", recordou.







O cantor já havia expressado "vergonha" da música anteriormente, durante entrevista com Pedro Bial na Globo.

