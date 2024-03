Reprodução/YouTube - 22.03.2024 Edu Guedes e Ana Hickmann voltaram a trabalhar juntos, agora como casal





Ana Hickmann compartilhou um vídeo mostrando o primeiro dia de trabalho com Edu Guedes, desde que assumiu o namoro com o chef de cozinha. A apresentadora já trabalhou com o namorado na Record, no programa "Hoje em Dia", e celebrou que estava "voltando aos velhos tempos" no trabalho recente.





Hickmann exibiu uma viagem aérea até São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. "Estamos aqui para o nosso primeiro trabalho juntos", declarou a apresentadora. "Depois de muitos anos, né?", reagiu Edu. "Não lembro qual foi a última vez que a gente trabalhou juntos, mas é voltar aos velhos tempos", comentou ela.





Ana contou que passou por uma consulta com o médico vascular na cidade e depois falou mais do trabalho com o namorado, em que os dois visitaram uma fábrica de alimentos. "Estou muito feliz e empolgada. Nova fase de vida, tantas novidades", comemorou.

Ao fim dos compromissos, o casal ainda trocou beijos antes de deixar o local. Edu relatou que foi "ótimo" voltar a trabalhar com Hickmann e que "adorou o dia" com a namorada. "Sou chata? Porque mais velho, a gente fica mais chata, né?", perguntou Ana. "Não, nada", reagiu o chef.





