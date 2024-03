Reprodução/Globo - 22.03.2024 Fernanda tirou a limpo fofoca de Lucas em noite no 'BBB 24'





Uma fofoca de Lucas Henrique movimentou a madrugada desta sexta-feira (22) no "BBB 24". O brother alertou Fernanda sobre uma risada que a sister deu durante a prova do líder, em que Giovanna garantiu a segunda liderança . Segundo Buda, a ação da aliada pode ter sido vista como uma provocação pelo grupo fada, já que aconteceu durante a desclassificação de Alane e Isabelle.





Justificativas e polêmicas

O professor alertou Fernanda e fez a fofoca durante uma conversa com aliados na cozinha. "Quado o Tadeu falou que a Cunhã e a Alane foram eliminadas, você deu uma gargalhada. Vi que você pisou na bolinha, só que a Cunnhã ficou muito p*ta, acho que ela não sabe. Ela achou que você estava rindo dela", avaliou Lucas.

A confeiteira negou que riu da situação das rivais: "Não, eu pisei na p*rra da bola e quase caí feio. Ia levar um 'tombasso' [...] Acha que vou rir de alguém? Sai fora, não sou essa pessoa, não. Quem faz isso é os outros".

Não demorou para Fernanda desmascarar a fofoca de Lucas, já que a sister entrou no quarto fada e esclareceu para Alane e Isabelle que não riu delas. "O Buda veio me contar uma coisa que nem imaginava [...] Eu só pisei em uma bolinha e ia dar um tombo feio do c*ralho. Fiquei rindo da bolinha", explicou.

"Eu? Negativo. Ele falou isso?", questionou Isabelle. A amazonense logo pediu licença para a confeiteira e deixou o quarto, para tirar a limpo a fofoca com Lucas. "Você está enganado. Nem percebi ela rindo, estava tão focada na prova e no meu erro [...] Fofoca é horrível, destrói vidas", lamentou a dançarina.



"Não é fofoca, não fiz fofoca", rebateu Buda. "O que é isso, então? Porque ela veio se desculpar por uma coisa que ela não fez", indagou Isabelle. "Falei que acho que ela [Isabelle] pode ter ficado chateada de você ter rido bem no momento em que ela estava desclassificada", ressaltou o brother. "Fiquei chateada porque perdi a prova", ponderou a sister.

Após a polêmica da fofoca dominar a casa, Fernanda contou para Buda por que decidiu conversar com os rivais sobre o caso: "Fui para explicar. Porque se tivesse sido isso, não queria que ninguém ficasse achando que estou rindo de ninguém, não sou esse tipo de pessoa". "Claro, está certíssima", concordou o professor.

Fernanda: "Fui pra explicar, porque se tivesse sido isso não queria que ninguém ficasse achando que eu tô rindo de ninguém, eu não sou esse tipo de pessoa"

No quarto Fada, os aliados reclamaram que os rivais "querem encontrar confusão onde não tem". Já o quarto do líder, Fernanda disse que ficou surpresa com a reação de Isabelle após descobrir a fofoca.

Alane: "Quer encontrar confusão onde não tem"



Isabelle: "Tá vendo como são as coisas?"



Fofocas no quarto do líder

As fofocas também marcaram as conversas no quarto do líder durante a madrugada. O grupo criticou Alane, afirmando que a sister "acha que tudo é sobre ela". Giovanna e o VIP, composto por Fernanda, Leidy Elin e MC Bin Laden, também ouviram uma conversa do grupo fada pela central do líder.





Após Alane acusar que os rivais queriam gerar uma "confusão" com a fofoca de Lucas, Leidy opinou que é o grupo fada que busca a discórdia. "Eles estão criando isso, estão criando confusão, tudo eles querem ficar arrumando barraco com os outros 24 horas, a troco de nada", reclamou. "Era só ter falado que foi um mal-entendido, acabou", ponderou Fernanda.

Os debates sobre a fofoca também aconteceram na área externa, onde Lucas se justificou para Davi e Matteus. Buda ressaltou que queria dar uma "bronca" na Fernanda e que o assunto não envolvia Isabelle. "Hoje estamos mais próximos, então me senti no direito de cobrar a Fernanda", analisou.

Promessa de Beatriz

Além da polêmica de Lucas, estratégias sobre a nova formação de paredão ainda marcaram a madrugada. O grupo fada e os gnomos teorizaram cenários em que conseguiam formar um paredão apenas composto por rivais. Já Beatriz prometeu colocar Giovanna no castigo do monstro, caso vença a prova do anjo.

