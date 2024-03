Reprodução/Instagram/Globo - 22.03.2024 Camila Moura desabafou em meio à polêmica com Lucas Buda no 'BBB 24'





Camila Moura fez um desabafo sobre a polêmica com o marido, Lucas Henrique, no "BBB 24". Na manhã desta sexta-feira (22), a professora relatou crises de ansiedade que vem sofrendo diante da postura de Buda no programa e disse que se sentiu "humilhada" por ele.

Moura citou uma forte crise que teve durante uma viagem ao Rio de Janeiro. "Tive uma crise de ansiedade no aeroporto, após ver um vídeo do inominável falando para o Brasil de problemas anteriores do nosso casamento, que pouquíssimas pessoas sabiam", contou aos 2,8 milhões de seguidores do Instagram.

"Me senti tão humilhada, constrangida e vulnerável. Meu cérebro não processou e tive uma crise. Precisei de atendimento do hospital do aeroporto. Foram muito gentis e acolhedores, saí de lá disfarçada, com máscara, boné e óculos", completou. Camila tranquilizou que está bem, medicada e fazendo acompanhamento regular com médicos e uma terapeuta.

Contudo, ela explicou que "nunca teve tantas crises de ansiedade seguidas". "Porque é um trauma que não fecha [...] Noite de festa é pior ainda. Não durmo em dia de festa do 'Big Borhter', mesmo não acompanhando a festa. Tenho pesadelos constantes, é horrível. Parece um filme de terror, que nunca acaba. A pessoa sempre abre a porta do quarto escuro e a assombração está lá", pontuou.

A professora relatou que tem dormido com o auxílio de medicações. "Tenho tido noites muito difíceis. Tem sido muito difícil. A galera me marca nas besteiras que o abençoado faz. Então quando pego meu Instagram de manhã, quando acordo, é pauleira", expôs.

"Não fico aparecendo aqui para mostrar o lado b das coisas, porque senão todo story teria alerta de gatilho. Porque sei que muitas de vocês que me acompanham passaram ou passam por situações parecidas, desagradáveis como a minha. Não quero ficar me aprofundando nisso. Quero mostrar minha força, mas nem todo dia estou forte", complementou.

