Reprodução/Instagram - 08.03.2024 Dado Dolabella faz homenagem ao dia das mulheres

undefined undefined undefined

Dado Dolabella fez uma reflexão sobre o Dia das Mulheres e mencionou algumas figuras femininas que marcaram a história nesta sexta-feira (8). O ator comentou sobre o veganismo ter contribuído para o “amadurecimento enorme ao seu lado feminino” e falou da importância da data.

"Tenho muito que agradecer e ‘engrandecer’ esse gênero que veio aperfeiçoado por Deus, chamado mulher. Quem me gerou a vida e também quem me deu toda a base da mesma, tanto física quanto espiritualmente. Responsável pelas maiores alegrias, maiores dores, trazendo os maiores crescimentos e as maiores transformações em mim", iniciou ele.

















O ator ainda pediu perdão e relembrou o caso de agressão envolvendo a atriz Luana Piovani . "Quero aproveitar mais uma vez e pedir perdão pela dor que causei a toda mulher que foi de alguma forma machucada por mim. Crescemos em uma sociedade violenta, com o masculino e o feminino danificados. Onde o especismo, ego, posse e domínio estão acima do bem e do mal. Restabelecer esses valores é a única mudança possível para um coletivo melhor e parte de cada indivíduo. O veganismo trouxe um amadurecimento enorme ao meu lado feminino. Eticamente, aprendendo defendendo seres mais vulneráveis e energeticamente pelas escolhas que transmutam", continuou.





"As mulheres têm um papel fundamental em todas as esferas da sociedade ao longo da história. O Dia Internacional da Mulher, é uma data importante para celebrar as conquistas das mulheres e promover a igualdade de gênero. Nesta publicação, quero destacar algumas das mulheres inspiradoras que fizeram e continuam fazendo diferença", seguiu Dado Dolabella.





"1. Marie Curie: A primeira mulher a ganhar um Prêmio Nobel e a única a ganhar em duas áreas diferentes: Física e Química. Suas descobertas revolucionaram a ciência. 2. Rosa Parks: Conhecida como a 'mãe do movimento dos direitos civis', Rosa Parks se recusou a ceder seu assento no ônibus a um homem branco nos Estados Unidos, desencadeando uma série de protestos e ações contra a segregação racial. 3. Malala Yousafzai: A ativista paquistanesa que luta pelos direitos das meninas à educação. Malala sobreviveu a um ataque do Talibã e se tornou a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. 4. Frida Kahlo: Uma das artistas mais icônicas do século XX, Frida Kahlo retratou em suas pinturas sua vida, suas dores e sua identidade como mulher. Apenas algumas das muitas mulheres inspiradoras que merecem ser celebradas. Vamos usar este dia para reconhecer suas contribuições e continuar trabalhando juntos pela equidade em todo o mundo. Feliz Dia das Mulheres!", finalizou ele.

O ator não chegou a fazer nenhuma menção à namorada, Wanessa Camargo. Recentemente, ele revelou que não sabe dizer em que pé está o relacionamento dos dois e que o casal está afastado desde que a sister foi expulsa do BBB 24 por agredir Davi.

+ Assista "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: