Reprodução/Instagram O ator contou mais detalhes de seu relacionamento com a cantora





Parece que o relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella não está no melhor momento. Ao ser questionado sobre a união, o ator deu a entender que não tem uma resposta para a situação atual dos dois.

“A gente já se falou. Ela está bem, está com os filhos, com a família. O tempo resolve tudo, é o senhor do destino, nada como ele para acertar as coisas”, disse o ator ao ser abordado por uma repórter do Leo Dias. Dado estava no aeroporto e revelou que estava atrasado para pegar um voo.



















Questionado sobre ainda estar em um relacionamento com a sertaneja, Dado confessou que não tem uma resposta. “Poxa, não consigo responder”, disse o ator, que mesmo assim contou que sente falta da companheira.

“O coração está apertado, né? A gente se acostuma a ver todos os dias. Mas tudo está fluindo”, afirmou.

