Reprodução / Instagram Luana Piovani relembra desprezo de Dado Dolabella por medida protetiva

Luana Piovani voltou a citar a violência doméstica que sofreu por Dado Dolabella em um Story do Instagram neste domingo (28). Ela relembrou de uma foto onde o ator despreza a medida protetiva da atriz contra ele.

No momento da foto, Luana e Dado estavam no mesmo camarote do Carnaval 2009 na Sapucaí. O artista posou para fotos com uma trena, debochando do fato de que tinha que manter 250 metros da ex, assim como foi decidido pela Justiça. Na época, ele foi preso por policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro do Rio de Janeiro.

"Eu nunca vou esquecer dessa imagem. Ele com a fita para 'medir' a distância da Maria da Penha. C*zão demais. Ela foi lá, chamou a polícia e tiraram ele do camarote", diz o print que Luana compartilhou.

Na web, os internautas se mostram do lado da atriz. “Se a Luana Piovani ta de um lado, eu estarei do mesmo lado”, disse um um.

“A facilidade da Luana Piovani em humilhar qualquer um é admirável , mas tudo fica ainda mais especial quando ela debocha com um texto curto e sucinto expondo a hipocrisa de uma pessoa que diz ter gatilhos, mas namora o Dado Dolabella”, comentou outro. Este, o internauta citou o texto onde Luana ironizou o gatilho que Wanessa diz ter com Davi, apesar de namorar com Dado Dolabella , quem ela chamou de “monge zen budista”.

O nome dessa loba é LUANA PIOVANI pic.twitter.com/IuO5SGuV8d — Celia Sanchez (@nomelouco37) January 29, 2024

Luana Piovani já acordou hablando muito hoje! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 #BBB24 pic.twitter.com/i3ohL0015x — Dan Pimpão 🏳️‍🌈 (@DanPimpao) January 28, 2024

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente