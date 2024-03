Reprodução/Instagram Juliano Cazarré publica registro da esposa com o filho recém-nascido

Juliano Cazarré celebrou a chegada do sexto filho com a esposa, Letícia Cazarré. O pequeno Estêvão nasceu neste sábado (2) em uma maternidade na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O ator compartilhou uma foto do caçula nas redes sociais. Na legenda, ele escreveu: "Oi, pessoal! Cheguei bem, com muita saúde, já abri os olhinhos, mamei e tô tirando uma soneca. Minha mamãe está super bem, ela é demais!!! Meu papai pediu para eu dizer a vocês que: - A vida quer viver".

Na manhã de domingo (3), o global dividiu um novo clique do bebê ao lado da mãe e relatou como foi o primeiro dia de vida do filho. "Bom dia, pessoal! Passando aqui pra dizer que está tudo bem!!! Já mamei bastante, fiz muito xixi e cocô! Nossa como é bom esse negócio de fazer cocô! Dá um alívio, né? Vocês também curtem?", escreveu na publicação.

"Cara, minha mãe é demais! Mal eu abro a boca e ela já aparece pra encher minha barriguinha de leite bom! Hoje ela me botou essa roupa maneira e pediu pro funcionário dela - um cara estranho com um cabelo amarelo, parecendo um quiosque - pra tirar umas fotos da gente. O funcionário da minha mãe é até maneiro, apesar do cabelo esquisito, só que ele dorme muito e a cara dele é estranha e me pinica todo quando vem me dar beijinhos", brincou Cazarré, referindo-se a si mesmo, já que atualmente exibe os cabelos descoloridos.

"Ah!!! Lá no outro lugar que eu estava antes de vir pra cá, tinha um Outro Cara, mas esse era Puro Amor e vivia numa luz mais forte que o Sol de vocês, e Ele me pediu pra dizer pra vocês que: - A vida quer viver. E viver é bom" , finalizou ele.

Além de Estêvão, Juliano e Letícia são pais de Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1.