Letícia Cazarré, bióloga e stylist, usou as redes sociais nesta quinta-feira (8) para atualizar o estado de saúde da herdeira, a pequena Maria Guilhermina , de 1 ano, diagnosticada com Anomalia de Ebstein .



Isso porque, durante a madrugada, a esposa de Juliano Cazarré contou aos fãs que havia tido uma intercorrência com a filha. “Uma pequena intercorrência noturna com a pequena Guilhermina”, escreveu, através dos stories do Instagram.



Em seguida, Letícia declarou: “Está tudo bem”. Já na manhã desta quinta-feira (8), Cazarré mostrou a filha no colo dela, sorrindo, enquanto escutava o álbum “Olho de Peixe”, de Lenine e Marcos Suzano.



“Quem não abre um sorriso na primeira vez que ouve qualquer música de ‘Olho de Peixe’? Maria Guilhermina, é claro, não ficaria insensível a essa obra de arte”, disse Letícia, grávida do sexto filho fruto do relacionamento com Juliano Cazarré , ator que interpreta Pascoal em “Fuzuê”, novela das sete da Rede Globo.





