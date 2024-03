Captura de tela/Instagram Preta Gil é internada com dores na lombar e descobre hérnia de disco

Preta Gil foi internada após fortes dores na lombar e descobriu que está com uma hérnia de disco . A cantora de 49 anos usou as redes sociais no sábado (2) para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde.

"Eu estava com uma dor na lombar. Eu achei que era só uma contratura [câimbra] e eu estou com uma hérnia de disco, que eu vou ter que tratar agora", relatou Preta.

Ela, que anunciou em dezembro de 2023 o fim do tratamento contra um câncer no intestino , tranquilizou os seguidores sobre seus exames oncológicos."Meus exames oncológicos foram muito bem. Está tudo bem comigo".

A cantora contou que passará por um bloqueio da hérnia de disco para aliviar a dor e, depois, o tratamento segue com a reabilitação. Preta disse que fará exames de três em três meses para acompanhar o quadro clínico e que tratará a hérnia com RPG, pilates e fortalecimento da musculatura da coluna e da lombar.

Enquanto segue no hospital, a filha de Gilberto Gil recebeu a visita das amigas e compartilhou um registro do momento. "Um piquenique no hospital", escreveu uma delas na legenda da foto.