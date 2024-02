Reprodução/Instagram - 29.02.2024 A influenciadora publicou um vídeo do assunto nesta quinta (29)





A ex- BBB Viih Tube desabafou, nesta quinta (29), com os seguidores após contar que sofreu crises de estilo e autoestima a partir do momento em que deu à luz a Lua, primeira filha da influencer com o também ex-BBB Eliezer.



"Que mãe nunca pensou 'tá, vou me arrumar, vai' e literalmente só jogou um vestido no corpo e mesmo assim continuou se achando desarrumada? Eu sei como é! Vivi várias crises de identidade até entender esse meu novo momento e me sentir verdadeiramente bonita de novo! E não é sobre peso que eu estou falando", revelou ela na legenda do vídeo.









A influenciadora comentou acerca das roupas que são esperadas por uma mulher assim que ela dá à luz. Segundo Viih, ela pensava que, por ser mãe, deveria utilizar roupas mais adultas, como blazer e terno, até o momento em que percebeu que poderia equilibrar a maneira como se veste.

Ao total, a ex participante do BBB apresentou 3 variações de roupas e as formas de combiná-las para passar uma imagem mais despojada, e não tão séria. "Qualquer coisa que dê um charme, já vai mudar muito o looK", finalizou ela após o relato.

