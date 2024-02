Reprodução/Instagram Susana Werner beija aliança em meio a rumores de reconciliação

Susana Werner apareceu nas redes sociais usando a aliança do casamento com Julio Cesar e aumentou os rumores de reconciliação com o ex-goleiro.

Em dezembro do ano passado, a influenciadora anunciou a separação do ex-atleta da Seleção Brasileira em meio a boatos de traição.





No novo vídeo, ela aparece beijando o anel e explicando o sumiço do perfil do Instagram. "Estou focada nos trabalhos e na minha família", disse ela.





Susana comentou que está com "muita coisa para resolver" não só nos negócios, como os salões de beleza que têm em Portugal, mas na vida pessoal.

Recentemente, Werner compartilhou uma foto com o ex-marido e os filhos e chamou a atenção dos seguidores. "Aonde Deus habita… Amo muito vocês, Júlio César, Caue Werner e Giulia Werner! Era pra ter postado ontem #tbt, mas vai hoje mesmo. Saudades de todos!", escreveu ela na legenda.

