O cantor Zeca Pagodinho postou um vídeo, nesta quinta (29), da apresentação que realizou no Desfile das Campeãs do Carnaval 2024 . Comemorando os 40 anos da Sapucaí, o artista se apresentou com a cantora Anitta e a veterana Alcione.



"Isso é que é #TBT de respeito! A Sapucaí ficou pequena para tantos talentos da nossa música no Desfile das Campeãs do RJ. Em um show especial que comemorou 40 anos de Sapucaí, Zeca Pagodinho, ao lado de Alcione e Anitta, colocou todo mundo para sambar e se divertir!", disse o artista na legenda do vídeo.





























Na lembrança, é possível ver o cantor chegando à Sapucaí, conversando com os membros da produção e interagindo com as cantoras. Além disso, ele também colocou no vídeo o momento em que deu entrevista para a imprensa.

Completando 40 anos de carreira em 2024, Zeca Pagodinho finalizou o vídeo com uma cerveja em comemoração ao coro que se formou com o nome dele.

Nos comentários, os fãs do artista aclamaram a postagem. "Muito amado, muito autêntico, muito povo", elogiou um seguidor. "Tem todo o merecimento. Você é maravilhoso, Zeca! Eu amo!", disse uma segunda. "Você é muito amado, Zeca", opinou uma terceira.

